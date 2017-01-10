不滿協議價購低 豐潭段200位地主拉布條抗議

我要評比

國道4號台中環線豐潭段徵收案，逾200位地主拉白布條抗議補償費用過低。（陳淑娥攝）

200位地主抗議協議價購土地價格低，地政局張治祥（前排左四）代表收下陳情書。（陳淑娥攝）

「給我合理市價，其餘免談！」國道4號台中環線豐潭段徵收案，逾200位地主10日赴豐原陽明市政大樓前拉白布條，抗議協議價購土地價格太低，地政局張治祥表示，已退回國工局地價查估清冊，要求重新評估合理價格後再送審；市議員則到場聲援，強調「不反對政府造路，但應給予合理市價」，否則將北上包圍國工局。

今日200多位地主遞交陳情書，高喊「什麼都漲就是市價徵收跌？」要求國工局提高徵收補償費用，議員蕭隆澤表示，協議購價是市價打6或7折，十分不合理；謝志忠則要市府拿出公權力捍衛市民權益，否則將率地主北上包圍國工局。

自救會長謝秋焜說，自救會支持政府公共建設，但不應議牲少數人利益，痛批國工局協議價購偏離市價太多，且豐原區鐮村里、潭子區新田里種的是綠竹筍，政府卻以竹子查估，要求重新製定地上物補償標準。

鐮村里長林隆源說，在計畫範圍內，台電2005年以每平方公尺6000元價購電桿土地，現在國工局卻僅以4500元價購。

張治祥表示，徵收案全長約10.9公里，包含都市及非都市土地，沿線土地使用分區及使用地類別複雜，1月5日已退回國工局地價查估清冊，地政局將詳加檢視徵收補償市價合理性及均衡性，保障被徵收地主的權益。

(中時)