鑽戒按摩椅機車 台中百貨福袋大比拚
「福袋」堪稱春節期間百貨業重頭戲，台中市各家業者紛紛加碼推出福袋商品，每個價格落在1600至2000元間，大獎有價值42萬元的一克拉鑽戒、7萬多元按摩椅或機車、手機等，其中，中友百貨更首推實體、網路的「雙線開」福袋預購，要讓民眾搶好康、拚手氣。
中友百貨指出，新春福袋每個1680元，線上購物網限量50個、百貨限量240個方式銷售，採市價3980元的登機箱為外包裝，更標榜每袋價值超過6888元，有機會拿到價值7萬8800的富士魔術按摩椅、價值2萬2900的吸塵器或HTC手機，13日起開放會員預購。
台中大遠百則推出1000分開運福袋，從21日起至27日，持當天消費滿888元的發票，即可以2000元購買福袋，內含商品券、紅利券和抽獎券，有機會抽到16萬8000元的商品券或咖啡機等商品；新光三越25日開放持貴賓卡且消費滿888元者預購，並於大年初一兌換、同時參加加碼抽獎，有高達42萬元鑽戒。
廣三SOGO百貨則不開放預購，大年初一當天消費滿2000元可獲購買福袋資格，業者表示，今年限量300個、每個1600元，內容物有市價1萬2800的立速車、烤箱等，加碼抽獎還祭出日本成田雙人機票。
業者強調，雖然去年景氣不好、今年景氣仍在觀望中，但福袋獎額總值不但沒縮水、且更勝去年，希望為春節買氣加溫。
(中時)
關鍵字：福袋
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