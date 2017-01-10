陸股收小黑 農曆年前交投清淡

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陸股滬深二市今天雙雙開低，盤中雖有小幅彈升但後繼無力，終場以小黑作收。上證綜指終場收3161.67點小跌9.56點，跌幅0.30%。兩市總成交量人民幣4174.36億元。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以平低盤開出，近10時起下探殺低，一度跌到3157點。隨後雖有散戶進場承接，但指數始終在平盤下震盪；下午盤指數雖一度翻紅，賣盤卻逢高殺出，終場仍收小黑。

深圳證券交易所綜合股價指數（深證成指）今天開低震盪走跌，終場同樣以10306.34點小黑作收，下跌25.45點，跌幅0.25%。

陸股今天跌多漲少。值得注意的是，在中共官媒對中國終於有能力自製圓珠筆頭大作文章下，製作圓珠筆頭的太鋼9日漲停，今天又大漲0.23元以4.65元作收，漲幅高達5.2%。

大陸國金證券首席策略分析師李立峰表示，隨著春節的臨近，各大機構投資者大多忙於年終總結。預計農曆春節前A股交投趨於清淡，陸股處於反覆打底的階段。1060110

(中央社)