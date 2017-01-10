草屯鎮農會辦栗南瓜評鑑 今年雖減產但品質佳

我要評比

草屯鎮農會栗南瓜品質評鑑競賽，主審台中區農業改良場副場長高德錚〈左〉及評審委員進行評審情形。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會栗南瓜品質評鑑競賽，評鑑主審台中區農業改良場副場長高德錚〈右〉進行講評；左為草屯農會總幹事蕭忠郁。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會栗南瓜品質評鑑競賽，勇奪特等獎的粟南瓜。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會的栗南瓜品質評鑑競賽會場並展示粟南瓜美食「南瓜盅」供各界品嚐。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會為提升栗南瓜品質，今〈10〉日在該會家政班教室舉辦「第2屆美麗栗南瓜品質評鑑」競賽，今年共有30位農民報名參賽；評審結果由草屯農民李文宏奪得特等獎、李富一頭等獎、劉金源獲得二等獎，農會將於近日舉行頒獎典禮及展售會。

草屯鎮農總幹事蕭忠郁表示，草屯鎮種植粟南瓜的面積近80公頃，是南投縣粟南瓜生產面積最大的鄉鎮，佔全縣總產量的一半以上，為提升粟南瓜品質，所以舉辦栗南瓜品質評鑑競賽，期藉由競賽，讓草屯的北海道粟南瓜由量轉而變質的提升。

今年的評鑑，特別邀請農糧署中區分署秘書陳尚仁，台中區農業改良場副場長高德錚等專家學者進行評審；高德錚副場長指出，草屯中原里的氣候、土壤及環境經試驗結果，非常適合栽種粟南瓜，雖然今年栗南瓜受颱風影響，產量銳減，但品質更佳，糖度平均都在12-3度左右，肉質清香甜美又Q。

高德錚副場長也教導民眾要挑選好吃的粟南瓜有訣竅，必須挑果形漂亮、顏色較深、成熟度高的、果梗凸出、果臍內縮，敲起來飽滿不空心的，肉質會較厚、紮實，蒸煮後會像蛋糕一樣綿密好吃。

經過一個上午的評鑑後，優勝前三名出爐，特等獎：李文宏；頭等獎：李富一、二等獎：劉金源，農會將於近期舉辦頒獎及展售會。

(中時)