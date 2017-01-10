疑怨鴿子太吵 女引爆瓦斯燒成焦屍

辛亥路中午發生火警，周姓女子疑尋短引爆瓦斯。（陳鴻偉翻攝）

今天中午12時15分，辛亥路4段某公寓2樓雅房發生火警，警消到場撲滅火勢後，在房內發現幾被燒焦的54歲周女，全身70%燒傷當場死亡，現場還有2個瓦斯桶，警消初判是周女引爆尋短。

鄰居及男友向警方表示，周女有精神方面疾病，之前就有自殺紀錄，最近周女頻頻抱怨，附近有人養鴿子，每天鳥叫聲讓她快發瘋，不排除是類似原因導致這起意外，切確原因正由警消進一步調查中。

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(中時)