黃奶奶首披白紗 圓了30年前美夢
等了12年，黃爺爺終於娶了黃奶奶；30年後，黃奶奶今天首披白紗，在黃爺爺左頰深吻，見證這段歷久彌新的感情。
今年90歲的黃爺爺，42年前透露媒人介紹認識當時年僅28歲的黃奶奶，2人當年沒什麼互動，就自然失聯了；12年後，命運又為他們牽線，在一次的偶遇中，黃爺爺親口說出「還在等你」，讓黃奶奶非常感動，決定共結連理。
30年的婚姻生活，黃爺爺和黃奶奶雖沒有生育小孩，卻也自得其樂，但高齡的黃爺爺出現失智症狀，黃奶奶年紀也不小，雖有心照護，卻沒有餘力，去年2月將黃爺爺送往日照中心，晚上再接回家。
嘉南藥理大學和日照中心交流，無意中得知黃爺爺和黃奶奶的故事，黃奶奶更透露結婚時只穿一件紅色洋裝就成親了，從未穿過白色婚紗，校方決定今天在日照中心為他們補辦一場現代婚禮，讓2人圓夢。
黃爺爺雖因失智話不多，但現場喜氣洋洋，嘉藥學生還當起伴郎和伴娘，共同見證這段感情。黃奶奶哽咽地說，她終於圓了年輕時的美夢。1060110
(中央社)
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