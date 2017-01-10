陳偉殷吉見好交情 吃拉麵吃來的

台灣旅美投手陳偉殷（右）與與老隊友吉見一起（左）相約在台灣自主訓練，兩人10日透露，雙方之所以有這樣深厚的好交情，其實是靠吃拉麵吃來的。（經紀公司提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月10日

台灣旅美投手陳偉殷與老隊友吉見一起相約在台灣自主訓練，兩人今天透露，雙方之所以有這樣深厚的好交情，其實是靠吃拉麵吃來的。

陳偉殷過去在日本職棒中日龍隊的隊友吉見一起，6日來台進行自主訓練，吉見一起此行除了與老隊友敘舊，也盼向陳偉殷「挖寶」，學些美式的訓練菜單。

陳偉殷、吉見一起這對老隊友今天在師大進行自主訓練，並向媒體公開兩人的訓練課程，兩人從熱身開始到之後的傳接球等都毫不馬虎。

不同國籍的兩人，如今分屬不同的職棒聯盟，確有深厚好感情，並同聚在台灣一起訓練，陳偉殷、吉見一起的好交情從何而來令人好奇，對此，兩人不約而同表示，「吃拉麵吃來的」。

陳偉殷說，剛認識吉見一起時，是他剛到日本發展時，當時吉見一起約他去吃拉麵，兩人交情因此越來越好，也因為那陣子常吃宵夜，還變胖了不少。

吉見一起則說，當時他和陳偉殷同在一個球隊，他看到陳偉殷一個人在日本很孤單，所以才找陳偉殷一起去吃拉麵。

至於訓練的部分，吉見一起從去年的肘傷復出，此行特地向陳偉殷討論如何避免再次受傷，並強化重量訓練來強化肌力，希望慢慢找回球感，並能對球隊更有貢獻，對此，陳偉殷鼓勵吉見一起開完手肘韌帶重建（Tommy John）手術後球速會更快，並表示期待吉見一起突破以往的最快球速。1060110

(中央社)