SBL金酒許皓程提告 金門籃協澄清

金門縣籃球協會今天表示，SBL金門酒廠籃球隊球員許皓程堅持提出訴訟，球團深感遺憾；金門籃協說，本案已進入司法程序，期盼法院最終查明真相，給予公正判決。

台灣多家媒體報導「不滿金酒提前解約，許皓程提告」，金門縣籃球協會今天發布聲明稿澄清。

金門縣籃球協會表示，SBL金門酒廠籃球隊是金門籃協擁有的籃球隊，金門酒廠僅對球隊有冠名權，但無經營管理權，金酒與球員之間沒有任何法律關係；與許皓程有委任契約關係的是金門縣籃球協會，相關的勞資糾紛和金門酒廠無關。

金門縣籃協表示，許皓程擔任金酒球員期間，因不當兼任台北市某公立高中「專任教練」職務，有違反雙方契約約定「球員義務」及「乙方之聲明與擔保」等情事；經過領隊與教練多次指責糾正，仍屢勸不聽，依契約條款，經知會許皓程後扣除他年終獎金。

籃協表示，許皓程自知理虧，並無異議，而且在勞資爭議調解時，並沒有做年終獎金部分的主張；現在訴訟中刻意追加提出，並無理由。

金門籃協說，許皓程在民國105年4月到7月期間，都未參與或出席金酒籃球隊所有球隊訓練、比賽及活動，同樣違反雙方契約的約定，球團以此為由，拒絕發放他4個月的薪資報酬，於法有據，合乎雙方契約約定。

對許皓程堅持提出訴訟，球團深感遺憾；籃協說，這件現已進入司法程序，盼法院最終查明真相，給予公正判決。1060110

(中央社)