貨櫃車煞不住 疑撞5汽機車4人輕傷

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斗六警方今天表示，一輛貨櫃車行經斗六外環道路，疑似煞車不住，追撞停紅綠燈的小貨車、重型機車、計程車等5車，造成4人送醫，幸好輕傷，車禍原因調查中。

雲林縣警察局斗六分局指出，一輛貨櫃車上午行經斗六市大學路與鎮南路交叉路口，疑似煞車煞不住，追撞停等紅綠燈的3部重型機車、1輛小貨車、1輛計程車，現場零件掉落一地。

由於事出突然，被從後方追撞的各式車輛，東倒西歪，有4人受傷，送往就在附近的成大醫院斗六分院急救，幸好都只是輕傷無大礙。

警方表示，貨櫃車駕駛經酒測，沒有酒駕情形，現場明顯可見煞車痕跡，車禍事故一度造成後方大塞車，真正肇事原因調查中。1060110

(中央社)