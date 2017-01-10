和談沒女人的份 瑞典外長為女性請命
瑞典外交部長華爾史特龍（Margot Wallstrom）今天在具影響力的聯合國安理會問道，「女性在哪裡」？她表示，瑞典將運用其影響力推動女性外交政策。
華爾史特龍2年前上任時催生這項政策，尋求平等權、女性參與決策角色及公平分配資源。
她告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation），這在和平談判中無比重要。
瑞典本月就任安理會非常任理事國。安理會主要職責為維護國際和平與安全，具10個非常任理事國，任期2年；5個常任理事國，分別是美國、英國、法國、中國大陸和俄羅斯。
華爾史特龍在參訪聯合國時說：「我們不自覺要問，『女性在哪裡，她們有人代表嗎？談判桌上有女性嗎』？這將是我們會持續提出的議題。」
哥倫比亞和談時雙方都有女性參與，和談協議也觸及性別議題，聯合國婦女組織（UN Women）表示，這是史上首例。
根據聯合國婦女組織，女性坐上談判桌能使和平協議持續15年的機率提升35%。
華爾史特龍表示：「你無法在排除一半人口的情況下，擁有持久和平。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060110
(中央社)
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