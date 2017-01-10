奧林匹亞競賽 精誠中學3生奪三金獲彰縣府表揚

彰化精誠中學高一生施家揚(左四)和高三的洪語謙(右四)、許芳慈(右三)去年分別在國中科學、化學和物理三領域的奧林匹亞競賽中拿下金牌，10日上午在師長陪同下獲縣長魏明谷(左五)接見表揚。（謝瓊雲攝）

彰化精誠中學許芳慈、洪瑞謙、施家揚三人，去年在國際奧林匹亞競賽中勇奪三面金牌， 10日上午在校長郭伯嘉與老師們陪同下，獲縣長魏明谷接見表揚。

許芳慈與洪瑞謙兩人從國中至今同班六年，一個熱愛物理、一個醉心化學，最喜歡待在實驗室裡做實驗，去年夏天分獲物理奧匹和化學奧匹金牌；高一的施家揚，則是在去年12月參加國中科學奧匹摘金。

魏明谷表示，因競賽科目不同，3場奧匹競賽去年分別在瑞士、東歐喬治亞共和國和印尼峇里島舉行，3人代表台灣從數十個國家、數百甚至上千名菁英選手中奪金，為台灣、彰化爭光，期勉他們能繼續努力，在學科上保持成就，成為國家的棟樑之才。

洪瑞謙說，台灣奧林匹亞選手主要由台灣師大的教授團隊，有非常完善的培訓計畫，但實驗設備卻有待加強，像舊款電子天平，精準度差了國外選手好幾個小數點，亟需更新。

施家揚從國中起就很喜歡算數學，科奧摘金之後打算追隨學長洪語謙腳步鑽研化學領域；已經高三的洪語謙希望能考上醫學系當醫科生，對理化都有高度興趣的許芳慈則還在思考未來方向。

(中時)