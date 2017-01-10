尼國總統奧蒂嘉一再耍台灣 蔡英文仍討好
總統蔡英文9日訪尼加拉國與總統奧蒂嘉會晤，隨行台灣媒體卻直到看到電視轉播才得知，外交部長李大維甚至不知有轉播。奧蒂嘉依舊是擺了台灣一道。然而即便如此，蔡英文卻未曾提此事，只能配合。
蔡英文「英捷專案」抵尼加拉國，然而行程欄上一片空白，台灣隨行媒體直到當地看到現場轉播，才得知蔡英文已經與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。外交部長李大維坦承「連我們大使館也事前沒掌握」。
李大維說，代表團約5點半進入旅館，等待會面時間；6時10分接到電話，6時30分會面，總共談了1小時45分。
據《中評社》報導，此次蔡英文出訪，行程也是多處空白，並未列上與奧蒂嘉會談。總統府方面雖強調一定安排會晤，卻還是只能在飯店等通知；接到通知後，在20分鐘內即趕往會面地點。在元首雙邊會晤的禮節上，似乎有所矮化台灣。而且，府方連奧蒂嘉請公營電視現場直播也未掌握，台灣隨團媒體也是在看到電視新聞才得知。
蔡英文雖在臉書說邀情奧蒂嘉訪台，他也回應願意認真思考。然而奧蒂嘉一再戲耍台灣，台灣卻只能一味討好，在行程上留下多處空白配合會面時間；對於奧蒂嘉未告知即找電視直播一事，也無反應。奧蒂嘉訪台，恐怕很難真的會「認真思考」。
尼加拉瓜總統奧蒂嘉素來作風特立獨行。前總統馬英九任內兩次訪尼加拉瓜。2009年奧蒂嘉多次放鴿子、遲到；2015年馬英九再訪，行程多留空白，只為了與奧蒂嘉會面。
(中時電子報)
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