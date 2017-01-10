朴槿惠彈劾案 崔順實和前幕僚全拒出庭
南韓總統朴槿惠閨蜜、捲入龐大貪腐醜聞的崔順實，今天拒絕在憲法法院審議朴槿惠彈劾案時出庭作證。國會議員抨擊這是拖延策略。
憲法法院原本預期崔順實將現身，但她提交文件，表示無法出庭作證。崔順實因被控倚靠與朴槿惠之間的關係，向企業敲詐和討好處，以及非法干預政務，現正遭羈押受審中。
另2位據傳協助崔順實的朴槿惠前幕僚也拒絕出庭作證，表示要為自身受審案做準備。
南韓國會議員質疑，朴槿惠律師操控證人，採取拖延戰術。
一名議員說：「3名重要證人都拒絕出庭作證，像先計畫好一般。我們認為有雙無形的手從中操控。」
憲法法院表示，下週將再次傳喚崔順實及2名總統前幕僚出庭作證，若他們再次拒絕，將採取行動強制傳喚。（譯者：中央社蔡佳伶）1060110
(中央社)
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