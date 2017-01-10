商界籲彈性工時配套 政院：目前未規劃

行政院發言人徐國勇今天表示，針對一例一休上路，政府聽到了工商界聲音，「但不能企業主提出就聽，也要尊重勞工意見」，政府現階段沒有這個規劃。

工總理事長許勝雄今天發出公開信，呼籲為了適應各種類型的企業實施週休二日所面對的營運與工時安排需求，政府應該力求在工時制度上提供彈性，以其中放寬每月加班時數上限，以及依據產業特性，適度放寬現行勞基法第30條及第30條之1有關變形工時規範（8週變形或4週變形）的實施彈性，將是有助於加速落實週休二日的必要配套。

徐國勇下午表示，對於許勝雄的建議，行政院聽到了，「我們尊重」，但政府現階段沒有這個規劃。

他說，一例一休勞基法剛修法上路，在磨合期，當然企業界聲音聽到了，但不能企業主提出就聽他們，那勞工意見不用聽嗎？所以也要聽勞工意見。

至於有媒體今天報導，總統蔡英文、行政院長林全同意將訂「彈性工時」等配套措施，徐國勇強調，最近沒有承諾工商界要新訂彈性工時計畫。1060110

(中央社)