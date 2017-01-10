草屯鎮農會栗南瓜評鑑賽 嚴選好瓜

我要評比

南投縣草屯鎮農會10日舉辦栗南瓜評鑑賽（圖），吸引30組栗南瓜及農民參賽，評選考量外觀、風味、糖度等多個標準。（草屯鎮農會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年1月10日

南投縣草屯鎮農會今天舉辦栗南瓜評鑑賽，吸引30組栗南瓜及農民參賽，經外觀、風味、糖度等篩選，農民李文宏拿下特等獎。

草屯鎮農會今天在鎮農會家政美食教室，舉辦「優質栗南瓜品質評鑑競賽」，評鑑重點以外觀形狀、果肉、質地風味、果實重量、整齊度、糖度等為標準，現場還有栗南瓜創意美食料理供民眾及參賽農民品嚐，評鑑結束後，得獎者24日農民節慶祝活動公開頒獎。

草屯鎮農會表示，栗南瓜品質評鑑賽開放全台種植栗南瓜的農民參加，今年獎金最高新台幣1萬5000元，邀行政院農業委員會台中區農業改良場、南投縣政府農業處專家擔任評審，參賽的栗南瓜須通過農藥殘留檢測合格，若有吉園圃認證、產銷履歷認證則可加分。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，南投縣南瓜生產面積約133公頃，其中草屯鎮占60多公頃，約占全縣南瓜生產總面積一半，盼藉評鑑競賽制度，鼓勵果農強化栽培管理技術、提升鮮果品質。

蕭忠郁表示，年節將至，藉由評鑑活動，也提供民眾選購優質在地農產品參考，詳情可洽草屯鎮農會稻香風情館049-2333151轉501詢問。1060110

(中央社)