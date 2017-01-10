歐巴馬告別演說 重回發跡地芝加哥

美國總統歐巴馬展開全國走透透的卸任之旅，並將於發跡地芝加哥發表告別演說。操刀講稿的基南（Cody Keenan）表示，演講重點不在批川普，而是放在國家應走之路。

法新社報導，歐巴馬搭乘空軍一號展開的最後旅程，將是對他移居家鄉芝加哥的朝聖之旅，他將對滿場群眾發表告別演說，距離8年前在芝加哥發表當選演說的地點不遠。

許多非裔美國人鐵粉無畏芝加哥寒冬，蒐集免費入場券，這些票現在「Craigslist」網站已飆漲至1000美元。歐巴馬夫人蜜雪兒（Michelle Obama）、副總統拜登（Joe Biden）夫婦也跟隨這趟畢業旅行。

為歐巴馬操刀講稿的基南表示，演說重點將是歐巴馬對國家未來走向的看法。他說：「不會搞成像反川普的演講，不會是熱門話題、煽動性演說，演說格局會如同政治家一般，但也會反映出他真實的一面，會像是對人講故事一樣」。

基南指出，返回芝加哥不光只是懷舊。他說：「貫串他從社區組織者到進入橢圓形辦公室的生涯主線，這樣的想法是如果與基層民眾站在一起、讓他們能受教育、賦予他們權力、讓他們能對事情採取行動，那就是好事發生之時。」

基南說：「對他而言，從社區組織者發跡、競選活動由年輕人、基層群眾發動，我們決定重回芝加哥；芝加哥不光只是他的成長地，也是他職涯的起點。」（譯者：中央社陳亦偉）1060110

(中央社)