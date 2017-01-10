新北平溪天燈節 向日本遊客招手
近年日本、韓國遊客到新北平溪的旅遊人口大幅成長，去年第1000萬名來台旅客、一對度蜜月的韓國夫妻，也指定到平溪放天燈。市府決定今年平溪天燈節，向日本旅客大幅招手。
新北市平溪是來台自由行旅客，最愛的10大熱門景點之一，「2017新北市平溪天燈節」也鎖定日韓觀光客，今年2月11日元宵節，在平溪國中安排天燈節活動，特別邀請日本台灣交流協會，出席元宵的天燈節。
國際媒體列為「此生必遊」國際級節慶的嘉年華會，包括美國知名旅遊頻道Discovery評為世界第二大節慶嘉年華。新北市府今天的天燈節記者會，請台北市日僑學校和新北市十分國小學生，一起邀國際旅客來平溪體驗天燈齊飛的美景。
傳統的天燈經過地方老師傅們的創意，不同的顏色與造型，紛紛有了各自的代表性。新北市副市長葉惠青表示，平溪天燈節經過19年推廣，因為創意、期待、新的加入者與創新元素，每年吸引無數國內外遊客造訪，獲國際的肯定與推崇，魅力不斷。
平溪躍升為來台旅客最喜愛觀光景點的前10名，今年市府觀光旅遊局不但在元宵節舉辦大型活動，另外，平溪商圈也在春節期間舉辦「平溪菁桐天燈一條龍」系列活動。
新北市平溪天燈打響國際知名度，在山城天燈冉冉升空，充滿過年幸福感。2月4日、5日，將在菁桐施放兩波88盞天燈，還有電子集章換贈品、抽獎等好康。
天燈初為孔明所發明，用來傳遞軍情，新北市平溪山區早時強盜來襲，天燈用於居民向家人互報平安，並向上蒼祈福。一盞盞天燈被點亮放飛的同時，平安幸福的祈願。今年推出季節限定的「敲鐘躲貓貓」活動，是象徵日據時期，平溪遭空襲時，向家人報平安的意涵。
為了讓國外內遊客感受佳節、一家團圓的幸福氛圍，市府觀旅局也計畫今年舉辦兩場大型天燈節活動，10月4日的中秋節，結合傳統節慶與天燈團圓、平安、祈福的美好意象，將舉辦另一波天燈施放活動。1060110
(中央社)
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