昇恆昌捐復康巴士送暖贈物資
昇恆昌公司捐贈3輛復康巴士，同時捐贈300位獨居長者愛心物資，桃園市長鄭文燦今天代表受贈，他感謝昇恆昌讓今年的冬天很有溫度。
鄭文燦今天跟昇恆昌公司董事長江松樺，參加「昇恆昌復康巴士暨寒冬送暖關懷物資捐贈儀式」，他表示，桃園市約有7萬9000多名身障市民，其中中、重度身障者約2萬7000名，所需的復康巴士數量約200輛。
他說，桃園目前有163輛復康巴士，市府將持續鼓勵企業、社團、個人捐贈復康巴士，盼藉昇恆昌公司義舉拋磚引玉，帶來更多民間的愛心與資源，市府並將持續募集愛心計程車隊、增加低地板公車，提供身障市民更友善與便利的交通。
鄭文燦說，昇恆昌公司為促進民間參與公共建設的成功案例，投資桃園機場10餘億元，讓桃園機場擁有人文特色，呈現不同風貌，於國際機場評比中獲得高度肯定；昇恆昌公司贊助網球好手張凱貞每年200萬元，並由其擔任昇恆昌代言人，將企業經營成果回饋國家社會。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。