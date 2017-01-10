昇恆昌捐復康巴士送暖贈物資

我要評比

昇恆昌公司捐贈3輛復康巴士，同時捐贈300位獨居長者愛心物資，桃園市長鄭文燦今天代表受贈，他感謝昇恆昌讓今年的冬天很有溫度。

鄭文燦今天跟昇恆昌公司董事長江松樺，參加「昇恆昌復康巴士暨寒冬送暖關懷物資捐贈儀式」，他表示，桃園市約有7萬9000多名身障市民，其中中、重度身障者約2萬7000名，所需的復康巴士數量約200輛。

他說，桃園目前有163輛復康巴士，市府將持續鼓勵企業、社團、個人捐贈復康巴士，盼藉昇恆昌公司義舉拋磚引玉，帶來更多民間的愛心與資源，市府並將持續募集愛心計程車隊、增加低地板公車，提供身障市民更友善與便利的交通。

鄭文燦說，昇恆昌公司為促進民間參與公共建設的成功案例，投資桃園機場10餘億元，讓桃園機場擁有人文特色，呈現不同風貌，於國際機場評比中獲得高度肯定；昇恆昌公司贊助網球好手張凱貞每年200萬元，並由其擔任昇恆昌代言人，將企業經營成果回饋國家社會。1060110

(中央社)