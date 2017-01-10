至善農產行銷科 魚菜共生新創意
至善高中農產行銷科邀請「魚菜共生」的達人林新建教學，兼顧綠能環保和方便，學生則期待能夠趕快給魚兒和蔬菜完美的家。
全台灣唯一的至善高中農產行銷科，在「創藝課程」由校務研究中心主任張立伶博士規劃及授課，這學期特別邀請「魚菜共生」的達人林新建進行雙師教學。
林新建每週上課從台北趕來桃園之外，更是全數捐出授課費用供科務教學使用，教授學生從購買材料、切割組裝、操作使用，而動手做的課程更能讓學生專注於學習。
林新建原本的專業領域是電子工程，任職過HP、IBM、公視等公司，自身對農業興趣濃厚，想推行社區支持型農業幫助小農，他曾幫原住民賣農產品、踏入宜蘭小農的農田，更跑遍全台南北的農場，也是一名創業家。
他曾協助樂高（LEGO）引進MIT Media Lab的系統，創作電腦積木，開啟了個人跨界整合的第一頁，他2014年在SHS（跨科際公開課）中分享和介紹自己的「魚菜共生」監控系統，他不時強調跨界整合的趨勢而投入魚菜共生監控系統的初始，並非只是好玩、有趣而已。
林新建指出，「魚菜共生監控系統」除了兼顧綠能環保和方便訴求外，吸引他推廣動機，源於他的業務本能與市調洞察力，他表示台灣農業75%是小農經濟型態，在休耕期間若轉作魚菜共生，可使土地沃力有充足的修補和恢復時間。
農產行銷科主任李宗俊表示「魚菜共生」系統的運作原理並不複雜，魚的排泄物含有毒的氨，這些水輸送到發泡池裡，多孔隙的發泡石吸附、培養硝化菌，將氨分解成硝酸鹽與亞硝酸鹽，成為給植物池的養分，菜根吸收養分的同時過濾水質，將乾淨的水流回魚池。
農銷科的學生表示，雖然不能立竿見影看到收成的蔬菜，但是透過實際動手操作的課程，更能夠理解原理和設計的目的，而在實驗的過程當中也犧牲了幾條小魚的性命，期待能夠趕快給魚兒和蔬菜完美的家。1060110
(中央社)
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