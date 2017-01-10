「一中彰」跨校讀書會 專刊秀成果

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台中一中、彰化女中與文華高中共組「一文彰跨校讀書會」，深入灣寶探索人與土地的情感。（林欣儀攝）

由台中一中、彰化女中與文華高中組成的「一文彰跨校歷史讀書會」，去年開始閱讀《黏土：灣寶，一段人與土地的簡史》，學生們除分享心得，身實地探訪灣寶、下田感受農民的辛勞，10日對外發表成果專刊，盼呈現這群學生對土地的情感與認識。

這項跨校讀書會計畫從前年10月展開，將持續至少3年，就讀台中一中二年級的謝佑澤說，從小生長在都市，去年3月首度到灣寶並下田種西瓜，第一次踩進田間時，看見蜘蛛跑出來，真的嚇了一大跳，充分感受到「土地」是活生生的東西，從閱讀到實地探訪後，深刻了解台灣經濟轉變的背後有許多故事與艱辛。

彰化女中學生蕭孟晴、鄧婷云去年暑假還前往灣寶打工換宿，親身體驗農村生活。鄧婷云說，因對未來感到迷茫，想了解什麼是「生活」，才參加讀書會，原本不了解為何農民要執著於這塊土地，透過打工換宿去了解，下田工作雖辛苦，卻能感到極大滿足，在那刻找到人生的快樂。

台中一中校長陳木柱指出，這個讀書會是第一次大規模、跨區域合作組成的讀書會，讓學生透過真實體驗了解書籍內容，懂得關懷土地，讓歷史不再只是遙遠的書中文字，希望從這裡開始，以後持續發展。

(中時)