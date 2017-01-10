教育部：青年就業儲蓄方案 月薪25K起跑

政府跨部會推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，目前從各產業蒐集到7000多個職缺，將篩選後留下5000個。教育部今天表示，參與這個方案者，業者給的月薪至少2.5萬元，政府每月再幫忙存1萬元，有興趣的高中職應屆畢業生，3月可表達意願。

「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」預計從8月起試辦3年，每年提供5000個高中職畢業生進入職場的正式工作機會，業界給的月薪基本上不得低於2.5萬元，政府每月還會幫忙存1萬元，3年期滿後，參與者可提領政府幫忙存的36萬元。

行政院指示各部會找相關產業提供職缺，經過彙整，目前已蒐集到7000個職缺。勞動部將再進行篩選，原則上只有具發展性、技術性、安全性、月薪超過2.5萬元及勞動條件佳的職缺會留下來，預計最後剩下5000個。

教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」專案辦公室執行秘書王俊權說，3月將在各高中職調查學生參與這項計畫的意願，5月時有興趣者必須在老師輔導下填寫2000字計畫書，之後進行媒合，8月開始上班。

參與媒合學生需具備什麼條件？王俊權表示，「完全不看成績」，而是依學生的人格特質、能力及興趣等條件，幫他們媒合適當的工作，做2、3年更清楚自己的人生方向後，要升學或就業都可以。

王俊權指出，這項計畫提供的都是正式職缺，因此參與者受《勞基法》保障，雇主不能只給他們夜班工作，必須正常輪班；但若表現不佳，雇主也可依法令資遣。

高中職畢業去就業好嗎？王俊權說，有一些工作趁年輕去體驗會比較好，譬如木工職人、傳統刺繡、布袋戲製作等；此外，如果對拍電影有興趣，高中畢業先到拍攝現場工作，學習燈光、舞台等技術，之後再到藝術大學進修，始能實務與理論兼具。

(中時)