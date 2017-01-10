1杯咖啡要價千元 極精品咖啡搶攻頂端客群

我要評比

品評「瓜地馬拉 茵赫特莊園」咖啡豆，提供熱飲、常溫與冰飲不同溫度喝法，口感多變，售價1250元／杯價、2500元／每100g咖啡豆。（徐力剛攝）

湛盧咖啡強調咖啡不僅是飲品，品評咖啡更是生活態度。（徐力剛攝）

湛盧咖啡董事長廖國明（圖右）於活動現場分享品牌精神，憑藉本身熱情與執著，致力將高品質咖啡提供給咖啡同好。（徐力剛攝）

「玫瑰人生」配方豆以90~91度水溫沖煮，微酸口感帶有甜味，衝突卻順口，售價500元／杯價、550元／每100g咖啡豆。（徐力剛攝）

活動現場湛盧咖啡店長親自示範手沖頂級千元咖啡，頓時咖啡香氣四溢。（徐力剛攝）

隨著現代人生活水平提升，專屬個人生活型態觀念愈趨深厚，手沖精品咖啡是許多人展現個人品味的表現平台，連鎖咖啡品牌「湛盧」看準金字塔頂端客戶商機，推客單價千元「極精品咖啡」，搶攻品咖啡、享咖啡之頂級消費市場。

2017年第一季推出「瓜地馬拉 茵赫特莊園」、「玫瑰人生」、「哥斯大黎加 卡內特莊園 音樂家系列 巴哈」與「日曬 衣索比亞 西達摩邦貝」4款極精品系列咖啡，即日起於全省門市販售。其中「茵赫特莊園」咖啡豆每公斤售價高達25000元，以瓜地馬拉著名薇薇特南果高原上栽種咖啡豆烘製，前調有明顯柑橘酸與莓果香氣，後勁回甘帶有些許甜味，順口不澀。坊間日曬豆口感較為粗曠，水洗豆較細緻，此款茵赫特莊園屬於日曬豆，口感卻略為細緻，實屬難得。依不同溫度有3種喝法，分別為熱飲、常溫與冰飲，以不同溫度體現手沖咖啡層次豐富多變。

另一支「玫瑰人生」為配方豆，將30%中南美洲、70%非洲豆2款極精品咖啡豆混合，初嚐如水蜜桃般有戀愛感，尾韻微酸，以反差口感擄獲消費者味蕾。創作靈感來自法國著名歌曲La vie en rose經典旋律，歌曲旋律優美沉穩，但歌詞對愛意毫不保留展現，衝突美感是玫瑰人生咖啡豆之創作謬思。

湛盧咖啡品牌精神強調「科技烘豆」、「手工沖煮」與「桌邊服務」三位一體。湛盧咖啡董事長廖國明說，咖啡館風味來自配方豆與咖啡師手沖能力，湛盧「極精品系列」咖啡豆以產量稀少、特殊品種、風味或較少見處理法為挑選標準，憑藉對咖啡熱情與執著，將頂級咖啡提供給咖啡同好。

(中時)