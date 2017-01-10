河北產能不合規定鋼鐵項目 將停建整改

華爾街見聞引述陸媒報導，近日河北省發改委發布「關於產能置換比例不足1：1.25的已備案鋼鐵冶煉項目立即停建整改的通知」，要求相關單位在收到該文件至完善相關審批手續前，已建成項目不得投產、已開工項目須處停工狀態、未開工項目不得開工建設，違者按違法違規建設鋼鐵冶煉項目嚴肅查處。

報導稱，根據該通知指示，河北省發改委暫時收回首鋼京唐鋼鐵2期、永洋特鋼、新興鑄管、河鋼唐鋼、河鋼石鋼、唐山渤海鋼鐵、河北太行鋼鐵、冀南鋼鐵等8個鋼鐵冶煉產能置換項目備案手續，並要求上述項目落實1：1.25比例減量置換要求。

2016年11月時，中國工信部公布的「鋼鐵工業調整升級規劃」指示，京津冀、長三角、珠三角等環境敏感地區須按照1：1.25之比例施行減量置換。

今日中國發改委主任徐紹史表示，2017年中國去產能的要求會更高。

(工商)