幫友喬債務 男持鎮暴槍恐嚇遭逮
苗栗警分局今天指出，35歲徐姓男子在苗栗縣公館鄉便利商店前，當街手持鎮暴空氣槍恐嚇陳姓男子，雙方爆發扭打，警方循線逮捕徐男，他供稱為了幫朋友喬債務，才會持槍壯膽。
警方接獲陳男報案，指稱遭人持槍恐嚇，經調查發現，一對情侶於去年12月向陳男借貸數萬元應急，雙方約定1月7日在公館鄉五穀村便利超商前還款，但本金加上利息金額談不攏，一旁的徐男看不過去，幫忙談判。
雙方一言不合，徐男從車上拿出1把鎮暴空氣槍，指向對方腹部，企圖壓制陳男，2人在街上爆發肢體衝突，陳男原本想奮力抵抗，最後不敵躲進便利商店，徐男見狀又從車上拿出1支木棍，在店外作勢威嚇。
警方透過車牌找到徐男，並從車上起獲1把鎮暴空氣槍及氣體鋼瓶、彈丸等證物。徐男供稱，為幫林姓友人談債務，看到陳男帶來「3個人凶神惡煞」，才會拿出在網路上花新台幣1800元所購買的鎮暴空氣壯膽，深知朋友無力償還，才先幫朋友代墊債務。
全案依刑法強制、妨害自由、恐嚇等罪嫌，將徐姓男子移送苗栗地檢署偵辦。1060110
(中央社)
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