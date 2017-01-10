舊檢車段火警 消防局：拆除作業不慎

我要評比

台鐵舊高雄檢車段昨天發生火警，火勢20分鐘內撲滅，燒毀部分老舊棚架。網友關心火警原因，高市消防局今天說，現場拆除工程營造承包拆除作業不慎引發廠內棚架燃燒。

起火地點為高雄機務段與檢車段舊址，1941年高雄火車站前身「高雄新驛」竣工啟用，高雄機務段也遷至與檢車段同位址，1978機務段遷走，檢車段待在原處直到2015年10月配合高雄鐵路地下化，搬遷至屏東潮州，原址地上物去年底開始展開拆除作業。 1060110

(中央社)