青年儲蓄戶職缺惹議 教育部：會篩選

我要評比

媒體報導行政院彙整「青年教育與就業儲蓄帳戶」職缺，許多是廉價工作。教育部今天指出，目前只是初步調查，未來還會進行篩選，排除純勞力職缺。

行政院日前推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」，鼓勵18歲青年先就業、再升學，預計民國106年8月試辦，每個月補助參加者新台幣5000元，以及勞動部的穩定就業津貼5000元，最多補助3年。

部分媒體報導，行政院目前統計職缺，大都是夜班、輪班工作，薪資每月僅22K，國防部、內政部等甚至掛零，完全開不出職缺。

教育部青年教育與就業儲蓄帳戶專辦執行秘書王俊權表示，目前是由勞動部調查職缺，各部會提供職缺約7000個，未來還要進行篩選至約5000個，目前還不是定稿。

王俊權表示，行政院當時開會時，就已明確訂出職缺的5個條件，包括發展性、技術性、安全性，且必須優於勞基法的薪資水準，以及提供優良勞動條件。

王俊權說，媒體披露的屠宰作業員等純勞力工作，未來應該會被篩選掉。希望未來有發展性、技術性比較強的職缺，讓兩年體驗不只是體驗而已，而能真正學到一些技術和職場文化，對人生定向有幫助。

王俊權表示，該政策的目的，是希望不要所有學生都畢業後馬上升學，許多人在高中職畢業後，需要一些探索期，在職場體驗確定人生規劃後，再回到學校學習，會更有成效。

至於媒體報導國防部職缺掛零，王俊權說，原本希望國防部開出一些飛機維修的工作，讓青年先接觸、慢慢瞭解，有興趣就能繼續深入，但國防部最後考量無法開出職缺。1060110

(中央社)