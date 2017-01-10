山西臨汾空氣夠毒 二氧化硫濃度逾1千
中國大陸北京一帶霧霾雖然散去，但山西省臨汾市近來卻籠罩在毒性更強的二氧化硫汙染中。陸媒報導，臨汾4日的二氧化硫濃度高達每立方公尺1303微克，但直到9日晚間仍高達1014微克。
澎湃新聞報導，中國大陸官方對空氣中二氧化硫含量的標準是每立方公尺60微克。
報導指出，大陸中國科學院氣象學博士後李汀5日透過微博表示，臨汾4日的二氧化硫濃度一度高達1303微克，嚴重超標，並指臨汾的空氣狀況類似1952年造成多人死亡的倫敦毒霧事件。
李汀更表示，依世界衛生組織（WHO）的標準，人體不應該在二氧化硫濃度超過每立方公尺500微克的大氣中，暴露達10分鐘。
報導提到，幾天過後，大陸官方的中國環境監測總站顯示，9日晚間10時，臨汾市工商學校監測站的二氧化硫濃度，仍然高達1014微克。
臨汾市環保局副局長張文清日前對此宣稱，針對二氧化硫的產生原因，臨汾已強力展開劣質煤炭的專案整治，並依法取締，並已建立二氧化硫預報預警機制。然而，張文清既未提到臨汾在何種條件下啟動預警措施，也沒有發布任何具體的預警措施。
中國青年報報導，2016年10月1日至11月25日，臨汾市二氧化硫平均濃度與2015年同期相較，大增209%。1060110
(中央社)
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