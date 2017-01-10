春節送禮　來台北農漁畜產公司挑

農曆春節將屆，台北市市場處今天說，為服務消費者，台北農產公司、漁產公司、畜產公司推出一系列優良農漁產品禮盒及年菜組合，花卉公司也提供上千種應景花卉商品供挑選。

市場處表示，農曆春節即將到來，也進入國內送禮高峰期，台北農、漁、畜產公司推出禮盒，像台北農產推出春節水果禮盒，有台灣高海拔梨山的雪梨、台南高雄的蜜棗、屏東的黑珍珠蓮霧、新竹的桶柑、雲林嘉義的茂谷柑、台南雲林的柳丁，諸多伴手禮盒供選購。

養生禮菜箱內也有代表「長命百歲」長年菜、「好彩頭」蘿蔔、「花開富貴」的花椰菜及養生聖品山藥、彩椒、番茄、黑木耳、杏鮑菇、金絲菇等年節必備圍爐新鮮蔬菜。

市場處說，今年也推出「蔬果飄香」有機蔬果禮箱供民眾多樣選擇，各式各樣當季蔬果禮盒，依地區及品質篩選。

台北農產除透過大台北地區全聯福利中心充分供應外，也設計出多式精美水果禮盒供民眾選購，每箱價格自新台幣420元至2800元不等，消費者可依需求訂購，自用送禮兩相宜。

台北漁產則推出6種精緻海鮮禮盒，價位自800元至3000元，當中所有魚貨都已去鱗、去鰓、去內臟，並採取真空包裝急凍，保持魚貨品質新鮮安全。另提供年節替代魚種特賣，包括黃金鯧、黃魚、七星鱸魚、金目鱸魚、石斑魚等讓消費者更多選擇。

台北花市的286花卉相關攤位，也可一次滿足民眾採購需求，像是年味十足的好采頭、好運旺旺來的鳳梨花、幸福滿滿的蝴蝶蘭，還有芬芳又高貴的百合、吉祥如意的菊花，以及鴻運當頭的火鶴等。1060110

(中央社)