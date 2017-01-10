陸最高法院前副院長奚曉明 受賄逾5億
中國大陸天津市第二中級人民法院今天一審開庭審理最高人民法院前副院長奚曉明受賄案。天津市人民檢察院第二分院指控，奚曉明收賄金額高達逾人民幣1.14億元（約新台幣5.24億元）。
大陸央視新聞客戶端報導，天津市人民檢察院第二分院指控，奚曉明在1996年至2015年間，利用擔任最高人民法院經濟審判庭副庭長、民事審判第二庭庭長、審判委員會委員、副院長等職務上的便利以及職權和地位形成的便利條件，為相關單位和個人在案件處理、公司上市等事項上提供幫助。
檢方指出，奚曉明直接或透過家人非法收受相關人員給予的財物共計約1億1459萬6934元。
庭審中，檢方出示相關證據，奚曉明進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。最後法庭宣布休庭，擇期宣判。
公開資料指出，奚曉明出生於1954年6月，江蘇常州人。北京大學法律系經濟法專業畢業，具法學博士學位。曾任大陸最高人民法院研究室書記員、審判員，經濟審判庭副庭長，審判委員會委員、民事審判第二庭庭長。2004年6月起擔任中國最高人民法院中共黨組成員、副院長、審判委員會委員、二級大法官。
中共中央紀律檢查委員會暨大陸監察部官網2015年7月12日公布，奚曉明涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查。2015年9月29日，中紀委通報奚曉明被雙開，移送司法機關。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。