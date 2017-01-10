日防長將赴關島參訪薩德系統
日本防衛大臣稻田朋美今天在例行記者會上表示，預定本月12、13日訪問關島，參訪美軍安德森空軍基地的最新型反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）。
日本「產經新聞」報導，有關日本是否引進薩德系統，稻田說：「現階段還沒具體計畫」。不過，考慮到北韓開發彈道飛彈等，稻田認為，引進這種新的裝備，有可能構成具體加強飛彈防衛的對策之一。
稻田原本計劃上個月11日訪問關島，參訪美軍薩德系統，但因日本臨時國會會期延長到14日，因此她延後關島訪問行程。
報導說，上個月15、16日俄羅斯總統蒲亭訪日時，對於美國主導的飛彈防衛系統表達不安。日本為了避免刺激俄羅斯政府，上個月，稻田訪關島的計畫一度暫緩，但日本是否引進薩德系統，仍持續研議中。1060110
(中央社)
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