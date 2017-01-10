保障勞工權益 中央地方達3共識

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勞動部跟全台22縣市勞政首長今天共同對外宣誓，為了保障勞工權益，中央跟地方已經達成「肯定」、「承諾」、「呼籲」等3項共識。

勞動部長郭芳煜今天舉行跟各地方勞政機關首長聯繫會報，會後郭芳煜跟全台22縣市勞政首長共同對外宣布，為了保障勞工權益，中央跟地方已經達成「肯定」、「承諾」、「呼籲」等3項共識。

郭芳煜說，每個縣市都「肯定」1例1休是進步修法，經過15年的努力終於完成週休二日，並且提升加班費、特休假等。

郭芳煜強調，各縣市都承諾會依照「宣導」、「輔導」及「檢查」3階段，協助事業單位落實法令規定，這是輔導業者適應。

除此之外，也將呼籲企業主要疼惜勞工，可以達到勞資雙贏的最終目標。1060110

(中央社)