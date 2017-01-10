陸改8年抗戰為14年　搶占話語權

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中國大陸教育部今年春季開始，中小學教材由「8年抗戰」全面改成「14年抗戰」，爭取中共在抗戰中的角色。大陸2015年高調紀念抗戰70周年，如今又更進一步搶占抗戰史話語權。

新京報報導，大陸教育部證實今年春季中小學教材將落實這項修訂，並表示去年10月國務院就曾批示教育部要全面落實14年抗戰概念，目前已全面完成修改。

國立政大歷史系教授劉維開告訴中央社記者，中共此舉是想在抗戰史上爭取更多自身的角色和作用。也有大陸學者對此持反對意見，認為「14年抗戰」說法將無法解釋「七七事變」開(啟)全面對日抗戰的角色和意義。

中華民國對於抗戰的史觀與立場一直都很明確，前總統馬英九曾說，「面對歷史，真相只有一個，8年抗戰是中華民國政府主導，抗戰勝利是蔣委員長領導全國軍民英勇奮鬥的成果，不容任何人竄改和扭曲。」

前行政院長郝柏村也曾表示，「8年抗戰的發言權在台北」。

大陸教育部的這項作法，可視為對中共總書記習近平一系列指示的回應。

陸媒報導，2015年，習近平不但高調紀念抗戰勝利70周年，當年也指出「不僅要研究七七事變後全面抗戰8年的歷史，而且要注重研究九一八事變後14年抗戰的歷史」。

所謂「14年抗戰」，是將民國26年「七七事變」開(啟)的全面抗戰，提前至民國20年日本炸毀東北南滿鐵路的「九一八事變」。

劉維開說，台灣出版的抗戰史中，一直都有將「九一八」等全面抗日前的戰役放入，「中國抗日戰爭史新編」中，便將「九一八」到「七七」這段時間稱為「備戰」。

他說，兩岸學界過去對「14年抗戰」的說法有過討論，日本學界則稱之為「15年戰爭」，但爭議在於，「七七事變」後才全面抗戰。

「九一八」後，政府採取「一面抵抗，一面交涉，一邊進行國家建設」，到了「七七事變」，日本侵略關內領土，時任國民政府軍事委員會委員長蔣中正隨後發表抗戰宣言，表示已到最後關頭，「地不分東西南北，人不分男女老幼，皆有守土抗戰之責任，皆應抱定犧牲一切的決心」。

而中共方面的說法，根據「中國共產黨歷史網」，中共批評「九一八事變」發生時，國民政府「對日本的侵略求助『公理』，集中力量『剿共』」，並稱中共則是主張抗日，「並為抗日進行了堅決的鬥爭」。

劉維開提醒，中共在七七事變前的抗日，並不是基於國家的主權統一，而是為了完成共產國際的使命，所以一方面仍和政府對立。此外，當時的「東北義勇軍」和國民政府的關係也很密切。

隨著大陸教育部變更抗戰史的說法，習近平將成為中共第一個以「14年抗戰」稱呼抗戰史的領導人。但劉維開認為，學界研究應該會延續「8年抗戰」的說法。1060110

(中央社)