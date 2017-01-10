醫生警告她一句話 鬼鬼崩潰爆哭
藝人鬼鬼（吳映潔）日前在臉書透露因為長了針眼，不得已取消所有工作安排，今（10日）她鼓起勇氣去醫院治療，本來就嚇得直掉淚，更因醫生的一句話，讓她崩潰大哭，不禁自嘲好丟臉。
鬼鬼今在臉書分享擠針眼過程，表示當醫生告知針眼化膿，要搓一針擠出來比較快好時，她本來抱著想落跑的猶豫心態，後來還是決定把它擠出來，雖然有上麻藥，但鬼鬼還嚇到落淚，接著醫生說了一句「四五歲的小朋友都乖乖的看了，你都幾歲了！」立刻引爆了鬼鬼的淚腺，忍不住開始大哭，「一邊哭、一邊搓一針、一邊擠、一邊崩潰」才結束了這次擠針眼行程，事後，她也自我調侃哭這麼慘好丟臉。
貼文一出，引來粉絲關心要她好好休息，也有擠過針眼的網友說真的很痛，完全能理解鬼鬼的感受，祝她能早日康復。
(中時電子報)
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