先天性眼球震顫 婦人白內障手術難度高
台中市60多歲張姓老婦人，10多年來飽受白內障所苦，卻因她罹患有先天性嚴重眼震，對開刀治療存在很大恐懼，日前到亞大附醫求診，眼科醫師梁中玲從手術準備期間開始不斷與張婦聊天，降低她的緊張感，讓手術順利完成，她的視力也從0.1恢復到0.7。
亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲指出，「眼球震顫」是一種不自主的眼球擺動，其發生原因可能為先天性中樞神經病變，或後天疾病、受傷導致，而張姓婦人10多年前罹患白內障後，因害怕眼球震顫情況導致手術失敗、甚至會失明，始終不敢接受治療。
張婦告訴醫生，這幾年視力急速惡化，去年開始幾乎到了「視茫茫」的情況，視力檢查不到0.1，實在沒辦法，只好硬著頭皮求診。
為降低張婦眼球震顫的情況，梁中玲說，手術進行準備工作時就不斷與她聊天，從家庭成員聊到喜愛的菜色、出國經驗等，果然讓張婦卸下心防，眼震範圍也減少許多，得以順利完成手術，而術後張婦的視力也從弱視恢復到0.7，回診時甚至主動要求「另一眼也要比照開刀」，日前第二眼手術也很成功。
(中時)
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