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先天性眼球震顫 婦人白內障手術難度高

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先天性眼球震顫婦人白內障手術難度高
亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲耐心為患者解釋眼球情況與治療方式。(林欣儀攝)

台中市60多歲張姓老婦人，10多年來飽受白內障所苦，卻因她罹患有先天性嚴重眼震，對開刀治療存在很大恐懼，日前到亞大附醫求診，眼科醫師梁中玲從手術準備期間開始不斷與張婦聊天，降低她的緊張感，讓手術順利完成，她的視力也從0.1恢復到0.7。

亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲指出，「眼球震顫」是一種不自主的眼球擺動，其發生原因可能為先天性中樞神經病變，或後天疾病、受傷導致，而張姓婦人10多年前罹患白內障後，因害怕眼球震顫情況導致手術失敗、甚至會失明，始終不敢接受治療。

張婦告訴醫生，這幾年視力急速惡化，去年開始幾乎到了「視茫茫」的情況，視力檢查不到0.1，實在沒辦法，只好硬著頭皮求診。

為降低張婦眼球震顫的情況，梁中玲說，手術進行準備工作時就不斷與她聊天，從家庭成員聊到喜愛的菜色、出國經驗等，果然讓張婦卸下心防，眼震範圍也減少許多，得以順利完成手術，而術後張婦的視力也從弱視恢復到0.7，回診時甚至主動要求「另一眼也要比照開刀」，日前第二眼手術也很成功。

(中時)

關鍵字：手術眼球震顫 白內障
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