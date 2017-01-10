哥倫比亞吊橋崩塌 傳至少11死

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哥倫比亞媒體報導，鄉下地區一座吊橋崩塌，許多人墜落橋下80公尺的山谷，造成至少11人喪命，數人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，這座以木板和繩索打造而成的吊橋，位於維拉維辛西奧（Villavicencio）附近。

報導指出，據信吊橋是因負荷過重而崩塌。

這座橋是當地觀光景點，因國定假日而人潮擁擠。

死者包括孩童，當時在橋上的人據傳掉至吊橋下80公尺的深谷中。（譯者：中央社蔡佳伶）1060110

(中央社)