台東森林公園浴火鳳凰 成縣府小金雞母
台東森林公園歷經尼伯特颱風的摧殘後，台東縣政府改以收費入園，原本擔心會營運不佳；未料元旦連續假湧入6000人次，成為台東縣政府的「小金雞母」。
台東森林公園在台東市區靠近北方海邊，屬防風保安林地，佔地超過300公頃，不但是台東市民眾日常運動休閒的好去處，也因為園區沒有過多的人工造景，觸目所及盡是讓人心情舒暢的自在氛圍，近年來更成為觀光客到台東必訪的景點。
去年尼伯特颱風重創，超過40萬棵的樹木受損，台東縣政府決定「把樹種回來」；同時實施入園收費，政策從1月1日開始。原本擔心遊客不來了，沒想到營運狀況出乎想像。
台東縣政府農業處表示，元旦連假近6000人次入園，替縣庫賺進新台幣18萬元，預估春節連假將湧入3萬人次。為了不讓在地台東縣民稽核困擾，即日起只要將證件拍照存入手機內，就可提出證明，另相關立牌告示近日也將完成。1060110
(中央社)
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