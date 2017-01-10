衛斯布魯克準大三元 雷霆劈公牛

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NBA得分王衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出只差1個籃板就能完成本季第18次大三元的成績，但他的21分已足以率領奧克拉荷馬雷霆以109-94在芝加哥擊倒公牛。

衛斯布魯克此戰維持絕佳狀態，另有14助攻與9籃板的演出。

法新社報導，這是他本季第4次只缺1分、1個籃板或1次助攻就能締造大三元。

原本預期衛斯布魯克將和近況火燙的公牛前鋒巴特勒（Jimmy Butler）正面對決，不過巴特勒賽前就因病而無法參加球隊早上的練投。

昨天當選東區單週最佳球員的巴特勒，僅出賽近29分鐘，6投0中只拿下1分，下半場因病下場。

公牛老將韋德（Dwyane Wade）及卡特-威廉斯（Michael Carter-Williams）扛起得分重任，分別拿到22、15分，但這不足以媲美雷霆的攻勢。

雷霆除了衛斯布魯克，還有3人得分達兩位數，包括紐西蘭中鋒亞當斯（Steven Adams）、土耳其壯漢坎特（Enes Kanter）和後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）。（譯者：中央社徐崇哲）1060110

(中央社)