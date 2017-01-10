年金改革座談台東場 關圖書館學生罵

年金改革東區座談會14日在台東登場，情資顯示可能有超過2000人到現場抗議，台東文化處圖書館公告關閉；下星期將期末考，學生罵翻天。

台東縣政府文化處今天緊急公告，國家發展委員會14日(週六)於藝文中心演講廳舉辦年金改革東區座談會，鑑於北區、中區、南區舉辦場次皆爆發激烈衝突，為配合警方維安，當天文化處圖書館及藝文中心公告休館1日。

文化處表示，據相關單位情資，這場座談會預測將有大量人群集結抗爭，強烈建議圖書館及藝文中心全面淨空以維安全。依相關單位建議，公告圖書館及藝文中心休館1日。

相關單位表示，14日場次將有來自花蓮、台東超過2000人到場抗議，花蓮當天的遊覽車已經被預訂一空，警方不排除抗議人士會有激烈動作。

由於台東國中小學將在下週期末考，圖書館關閉，會影響學生讀書計畫。新生國中2年級楊姓學生說，已經和朋友約好，週六全力衝刺，繼續保持班上第1名，但整個計畫都亂掉了。

陳姓家長說，女兒數理方面比較不懂，選擇考試前的周末，約同學到圖書館，請同學幫她複習，同學一起討論，「這下完了」。1060110

(中央社)