桃園分署17日法拍 酒品跳樓大拍賣

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒琳瑯滿目，將於17日9點拍賣。（蔡依珍翻攝）

農曆春節將至，不少人會趁連假與親友小酌，法務部行政執行署桃園分署日前查封小吃店和酒商的酒品抵稅，將於17日9點開拍，商品玲瑯滿目，威士忌、高粱、紅酒、香檳，甚至連小英總統就職紀念酒也有，超過600瓶，現場還有活馬、羊駝競標，預祝大家新的一年馬到成功。

桃園分署日前查訪發現，有些小吃店和酒商明明生意興隆，卻對於欠繳的稅罰款置之不理，祭出公權力，查封4家小吃店和酒商名下所販售的酒品，將於17日早上9點，在桃園市「富國法拍市」中全數拍賣。

桃園分署說，被查扣的酒品包括78瓶威士忌、20瓶高粱、140瓶紅酒、60瓶香檳氣泡酒、300罐啤酒及白蘭地、梅酒等，其中不乏名酒或紀念禮盒，像是約翰走路金牌珍藏禮盒、馬諦氏威士忌禮盒、58度金門高粱、還有蔡英文總統就職紀念陳高，都很適合過年送禮或宴客。

桃園分署也在小吃店內查扣保力達、伯朗咖啡、可樂、礦泉水等數箱飲品，除此之外還有轎車、木雕、玉石、首飾、衣物、燈泡、手機配件、液晶電視等，食衣住行育樂通通有，甚至還有馬匹、羊駝等活體動物，都一併在當天拍賣，歡迎各界到場選購回家好過年。

桃園分署強調，針對有繳納能力卻不繳納稅費、罰鍰的義務人，將持續加強查封名下財產拍賣抵稅和罰款，並舉辦市集拍賣會折現以達沒收目的，彰顯公平正義。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)