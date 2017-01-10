環保署公告第2批空品管制場所 KTV電影院上榜

我要評比

環保署預計明（11）日公告第2批空品管制場所，將第一批公告列管範圍擴大，並增加電影院、KTV等6類場所，總計納管逾1362家，管制項目包含二氧化碳、甲醛、細菌、PM10等，第2批將於1年後開始稽查，違者可罰5~25萬元。

美國冷凍空調學會（ASHRAE）資料指出，室內二氧化碳濃度達1000ppm以上易使人疲倦，環保署在《室內空氣品質管理法》中訂定標準，二氧化碳8小時值1000ppm，一氧化碳8小時值9ppm，甲醛1小時值0.08ppm，細菌最高值0.56ppm，懸浮微粒24小時值75μg/m3。

2014年1月環保署公告「應符合室內空氣品質管理法之第一批公告場所」，將大專院校、圖書館、醫療機構、社福機構、政府機關辦公場所、鐵路運輸、民用航空站、大眾運輸系統、展覽室、商場等10類列入納管，要求462家場所空品需符合相關規定。

這次再公告第2批，將範圍擴大，大專院校從國立大學擴及市立、私立大學，圖書館從本館擴及分館，並將醫院、商場的美食街列入，更新增博物館、美術館、金融機構、電影院、視聽歌唱業、表演廳、健身場所等，新納管逾900家，預計1年後開始稽查，不合格的業者會於門口張貼告示提醒，要求3個月內限期改善，得展延1次。

此次雖將KTV列入，卻不包含包廂空間，環保署空保處長蔡鴻德解釋，由於監測儀器體積龐大，開啟時聲音吵雜，實際進入包廂偵測實在擾民，加上KTV都是中央空調循環控制系統，以KTV大廳管制查緝仍可達到效果。

但環保署過去第一批公告稽查僅440多次，2年內1家稽查不到1次，其中53家不合格，改善過後目前仍有3處限期改善中，未曾有開罰案例。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，環保署應要求公告場所設置自動監測設施，並將監測結果即時公布於場所入口處，落實管理。

蔡鴻德表示，目前是希望業者先做到自主管理，也會評估今年建置相關平台，讓各場所的相關資訊全部上網，供民眾查詢。

(中時)