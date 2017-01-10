載客量暴漲3成 越捷航空總值上看4百億

越南最大的廉價航空- 越捷航空，去年載客量大漲3成。（達志影像/Shutterstock）

過去曾用比基尼美女搶佔眾人眼球、越南國內最大的廉價航空- 越捷航空（VietJet），去年度迎來佳績，總載客量暴漲3成，優異的成績獲得23個海外投資人買入其14%、約6,650萬美元（約21.9億台幣）的股份。越捷航空執行長阮氏芳草（Nguyễn Thị Phương Thảo）更表示，目前公司的總值已突破12億美元（約396億台幣），他們計畫在2月份正式在胡志明市證券交易所（Ho Chi Minh City Stock Exchange）掛牌上市。

據彭博社（Bloomberg）報導，越南唯一的私有航空- 越捷航空，去年12月份首次公開招股（IPO）就募得1.7億美元（約56.1億台幣），如今又傳出將在2月份於胡志明市證券交易所正式掛牌上市。受惠於越南近年的經濟快速成長，越捷航空去年度載客量大漲3成，當今公司市值已突破12億美元（約396億台幣）。現任執行長阮氏芳草樂觀地表示，「（越南）市場成長潛力無限，受惠於龐大青年族群的旅遊需求和快速成長的經濟。」去年越捷的總載客量達到1,500萬人次，獲利為1.01億美元（約33.3億台幣）。

越捷航空執行長阮氏芳草（圖左紅衣者）在歐巴馬總統（圖左二）訪問河內時，與波音簽下100架737 MAX客機的訂單。（圖/美聯社）

身為越南首為女性億萬富翁的阮氏芳草，靈活的公司行銷與戰略計畫，讓越捷航空愈做愈大。除了先前的比基尼女郎宣傳影片和純金飛機模型外，她更在去年美國歐巴馬總統（Barack Obama）訪問河內時，砸下113億美元（約3,729億台幣），與波音（Boeing co.）公司簽下100架737 MAX客機的訂單，震驚廉價航空市場。更在不久之後再與空中巴士集團（Airbus co.）簽下價值24億美元（約792億台幣）、20架A321型窄體客機的訂單，讓越捷的未來機隊愈來愈龐大。

即將在下週開航台中清泉崗- 胡志明新山機場（Tan Son Nhat International Airport）的越捷航空，目前在台灣已有執飛桃園、台南和高雄3個機場，前往胡志明與河內兩大城市的直飛航班。並不以現況而自滿的阮氏芳草更宣告，目前已和數個區域性航空和銀行洽談投資合作，最快從明年（2018）開始，越捷航空將有與北美地區的航空公司共掛航班的服務推出，將有利於她的航空擴張與延伸。

(中時電子報)