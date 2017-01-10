當當公佈2016電子書數字閱讀指數：用戶爆發式增長
中新社報導，「2017年當當出版物供應商大會」日前在北京召開，公佈當當2016年圖書銷售金額近140億（人民幣，下同），《追風箏的人》以近百萬冊的銷量位居2016年暢銷書之首，《解憂雜貨鋪》、《我們仨(新版)》分為亞、季軍。
當當副總裁兼出版物事業部總經理陳立均表示，世界讀書日當天當當單日收訂金額近3億，業績首次超過上年雙11，而當當電子書數字閱讀指數也顯示：電子書用戶呈爆發式增長，2016年用戶總量同比增長55%，超過4000萬。64%的讀者選擇看電子書，35%的讀者每天閱讀電子書超過1小時。
碎片化閱讀人群上升凶猛，日均登陸APP從4次提高到8次，從16分鐘變成近1小時。在閱讀偏好上，電子書讀者偏愛小說、社科和經管勵志類書籍，紙書則傾向於文藝、中小學教輔和童書。
(旺報)
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