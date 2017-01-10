學校團體愛心送菜 寒士暖胃又暖心
人安、華山、創世策略聯盟每年農曆年前為街友、單親媽媽或經濟弱勢家庭舉辦大型愛心尾牙宴，台中國際同濟會與台中市魚類商業同業公會今天共捐3萬元及提供160桌蝦子支持寒士圍爐；現場惠文高中師生並端出熱騰騰的飯菜，提前讓寒士感受寒冬溫暖。
就讀惠文高中的羅仕承、拾璿佾表示，班上同學發起「剩食計畫」，每天午餐後利用20分鐘時間整理好10個班級、5桶剩食交由人安基金會街友開車運回快速冷凍，晚餐加熱，懂得「愛惜食物、幫助弱勢」的生命體悟。現場並捐出1萬元獎學金並號召社會大眾揪團認桌。
流浪街頭睡公園，50歲董柏毅曾當街友多年，常常三餐不繼，去年在人安基金會台中站及社工的協助，重新找到工作，對於來自社會的溫暖幫忙，他常說，一定要過得更好、更進步，就是最好的回報。
人安基金會站長洪誠遠表示，台中平安站22日將舉辦「寒士吃飽30尾牙宴」活動，預計席開160桌，募款卻不如預期仍缺60萬元，期待各界善心人士發揮愛心捐助尾牙宴，讓街友、單親媽媽或經濟弱勢家庭團聚尾牙、好好過年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。