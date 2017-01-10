學校團體愛心送菜 寒士暖胃又暖心

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惠文高中師生發起剩食計畫提供街友晚餐及捐出1萬元獎學金助寒士尾牙經費。（張妍溱攝）

台中國際同濟會與台中市魚類商業同業公會今天共捐3萬元及贊助食材助寒士尾牙活動。（張妍溱攝）

街友現場領取睡袋。（張妍溱攝）

人安、華山、創世策略聯盟每年農曆年前為街友、單親媽媽或經濟弱勢家庭舉辦大型愛心尾牙宴，台中國際同濟會與台中市魚類商業同業公會今天共捐3萬元及提供160桌蝦子支持寒士圍爐；現場惠文高中師生並端出熱騰騰的飯菜，提前讓寒士感受寒冬溫暖。

就讀惠文高中的羅仕承、拾璿佾表示，班上同學發起「剩食計畫」，每天午餐後利用20分鐘時間整理好10個班級、5桶剩食交由人安基金會街友開車運回快速冷凍，晚餐加熱，懂得「愛惜食物、幫助弱勢」的生命體悟。現場並捐出1萬元獎學金並號召社會大眾揪團認桌。

流浪街頭睡公園，50歲董柏毅曾當街友多年，常常三餐不繼，去年在人安基金會台中站及社工的協助，重新找到工作，對於來自社會的溫暖幫忙，他常說，一定要過得更好、更進步，就是最好的回報。

人安基金會站長洪誠遠表示，台中平安站22日將舉辦「寒士吃飽30尾牙宴」活動，預計席開160桌，募款卻不如預期仍缺60萬元，期待各界善心人士發揮愛心捐助尾牙宴，讓街友、單親媽媽或經濟弱勢家庭團聚尾牙、好好過年。

(中時)