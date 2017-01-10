春節娛樂必備新三寶 殺時間最好用
才跨完年、慶元旦，緊接著就要迎接農曆春節，你準備好跟家人於新年團聚時，要怎麼殺時間了嗎？根據friDay購物站內資料統計，因今年春節時間較早，年節商品已提前於12月反應，除年菜、禮盒與尾牙等商品外，娛樂類商品營業額也大幅成長，其中以桌遊、自拍工具、藍牙麥克風喇叭最為顯著，約成長三成，其餘如遊樂園門票、兒童玩具等，也有近兩成的成長。
friDay購物執行長葉建漢表示，他們觀察到今年的娛樂商品銷售主要集中在具備彈性人數參與、有互動性、好攜帶的品項，像是桌遊、麻將、自拍工具如外接手機鏡頭、自拍棒等，而今年異軍突起的品項則為藍牙麥克風喇叭，品牌與機型量較去年成長一倍、價格區間自數百元到數千元都有，消費者的選擇十分多元！只要配合行動裝置的App，就能隨走隨唱，非常適合闔家團聚時使用，也很適合行車期間度過枯燥的塞車時間。friDay購物提醒消費者，1/23為春節假期前商品最後訂購日，欲購從速！
(中時電子報)
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