富太黎姿宣布改名 「黎珈而」3字藏玄機

黎姿今日出席公司上市記者會，正式宣布改名為馬黎珈而。(取自黎姿微博)

黎姿感謝弟弟黎嬰支持。(取自黎姿微博)

香港女星黎姿當年紅極一時，並在2008年嫁給富商富商馬廷強後，宣布退出演藝圈，專心打理因車禍受重傷的弟弟黎嬰，所留下的醫美事業。黎姿轉行當女強人相當成功，今(10日)更以一身俐落套裝，與弟弟一同出席公司正式上市記者會，宣布改名為「馬黎珈而」。

黎姿經營醫美事業有成，她今日以集團總裁兼CEO身分出席公司上市記者會，更忍不住激動落淚，表示原本是皮膚科醫生的弟弟當年發生嚴重車禍，無力經營診所，特地拜託她來延續精神，更因此啟發她的另一面，「原來我是可以做生意的。」

黎姿正式以「黎珈而」宣布旗下公司「卓珈」掛牌上市，其實她早在嫁給馬廷強的隔年，就傳出為了求子而改名黎珈而，盼能順利「加兒」。不過黎姿就解釋，公司卓珈的珈字就是出自於她的名字，取其家玉如意、價值連城又吉祥之意。

(中時電子報)