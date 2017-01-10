台日球星獻愛 王貞治簽名椅10萬起標
中華民國棒球協會與罕見疾病基金會合作，義賣王貞治、郭泰源等台、日球星簽名椅，其中台、日球界傳奇王貞治的簽名椅（含簽名大球）將由新台幣10萬元起標。
2016年11月的台日傳奇球星慈善表演賽在台中洲際棒球場進行，賽事由中華隊退役球星迎戰日本職棒讀賣巨人隊退役球星，當時兩隊球星也留下簽名座椅為這次義賣盡一份心力。
這次義賣共有61張傳奇球星的親筆簽名座椅，最珍貴的是王貞治的簽名椅及簽名球套組，起標金額為新台幣10萬元。
另外包括郭泰源、郭源治、郭李建夫、黃平洋、王光輝等中華隊球星，及包含齋藤雅樹、槙原寬己、桑田真澄、原辰德、仁志敏久、中(火田)清等巨人球星的簽名座椅也自5000至2萬元不等的價格起標。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。