台日球星獻愛 王貞治簽名椅10萬起標

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中華民國棒球協會與罕見疾病基金會合作，義賣王貞治、郭泰源等台、日球星簽名椅，其中台、日球界傳奇王貞治的簽名椅（含簽名大球）將由新台幣10萬元起標。

2016年11月的台日傳奇球星慈善表演賽在台中洲際棒球場進行，賽事由中華隊退役球星迎戰日本職棒讀賣巨人隊退役球星，當時兩隊球星也留下簽名座椅為這次義賣盡一份心力。

這次義賣共有61張傳奇球星的親筆簽名座椅，最珍貴的是王貞治的簽名椅及簽名球套組，起標金額為新台幣10萬元。

另外包括郭泰源、郭源治、郭李建夫、黃平洋、王光輝等中華隊球星，及包含齋藤雅樹、槙原寬己、桑田真澄、原辰德、仁志敏久、中(火田)清等巨人球星的簽名座椅也自5000至2萬元不等的價格起標。1060110

(中央社)