訪日外籍客去年2403萬人次 創新高

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日本國土交通大臣石井啟一今天在記者會上表示，2016年訪日外籍觀光客約2403萬人次，比2015年成長約2成，創新高紀錄，也是連續5年成長。

2016年訪日外籍觀光客達2403萬人次，首度突破2400萬人次，創新高紀錄，主要是來自台灣、中國大陸、香港、印尼等亞洲的觀光客增加。

石井在記者會表示，政府將觀光列為地方創生（活絡地方）的王牌，也是成長戰略的支柱，訪日外籍觀光客增加，主要是實施放寬簽證的發放、擴大消費稅免稅制度等的結果。

訪日外籍觀光客人數於2013年首度突破1000萬人次。2014年達1341萬人次、2015年達1974萬人次。去年10月底，首度突破2000萬人次。

日本政府設定了2020年外籍觀光客達4000萬人次、2030年達6000萬人次的目標，今後還要開發觀光資源、做好安全對策等，營造更舒適的觀光環境。1060110

(中央社)