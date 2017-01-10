住宿也要五星級 飯店提供友善寵物服務
現代人飼養毛小孩總希望給牠們最棒的生活體驗，飯店業者因應寵物潮流推出友善寵物服務，不論是寵物房還是專人託管照顧，讓飼主入住飯店同時，狗狗也能體驗五星級的服務。
台北君悅酒店在2015年推出寵物房服務，成為台北唯一五星級愛犬友善酒店，顧客必須於3天前預訂，且僅限體重25公斤以下的中型或小型犬入住，房間內將會提供專用水碗、飯碗、專屬睡墊、洗毛精等用品，讓狗狗體驗住宿五星級飯店。
在推出寵物房之後，不少顧客會因為寵物生日下訂，反應頗佳。台北君悅酒店副理李偉台表示，雖然目前只有開放給狗狗居住的房型，但也曾遇過顧客反應家裡養的不是狗狗，希望有其他寵物也可居住的房間，目前則在研議當中。
除了台北君悅酒店外，雲朗觀光集團旗下雲品溫泉酒店及花蓮翰品酒店也有針對毛小孩提供五星託管服務，除了有專屬寵物的木框拉門小窩作為寵物入住專門空間，也另外安排專人照顧，讓旅客可隨時探視寵物。
雲品溫泉酒店也針對寵物旅客們提供「狗狗漫遊」服務，只要事先於旅客資訊中心預約，就有專人陪同寵物漫遊酒店水舞廣場。1060110
(中央社)
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