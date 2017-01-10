台北書展新增編輯獎 盼找回編書熱情

日前吵得沸沸揚揚的田中實加身分造假，引發她寫的「灣生回家」一書內容遭質疑，同時也對出版業的把關有所疑慮，2017年台北國際書展今年增設「編輯獎」，鼓勵編輯找回熱情。

2017年台北國際書展首獎名單今天公布，為了提振出版業的士氣，肯定編輯人員的貢獻，今年特別增設「編輯獎」，日前出版業界因為田中實加謊報不實身分，也讓外界思考究竟出版業對於作者的審查評準何在。

台北書展基金會董事長趙政岷今天表示，在這個時候頒發這個獎，給予編輯者更大的肯定鼓勵，也希望透過這個機會，鼓勵大家拾回樂趣、找回編輯的熱情。

今年編輯獎（自製類）得主為行人文化實驗室「透明的記憶：感受日常玻璃的溫度」、「日曜日式散步者：風車詩社及其時代」，編輯獎評審總召、貓頭鷹出版社顧問陳穎青表示，這次評選標準以主題、執行完成力、影響力為主，他認為，未來出版業會越來越朝分眾化發展，不像過去只要出書就好，還要把書的訊息送到讀者眼前。

問及和「灣生回家」同樣是以歷史題材為主的「日曜日式散步者：風車詩社及其時代」，該如何確保史料書寫無誤？行人文化實驗室內容發展部總編輯周易正表示，觸及深奧史料的題材，會再找專業顧問審核，不過他也坦言，出版社在編輯審核過程沒有一定的SOP，有能透過顧問來審定。

陳穎青也坦言，出版社過去並不會要求作者提出學歷證明，關於作者的介紹，通常也都是由作者本人提供，但經過這次「田中實加事件」，也是給出版社一個警惕與借鏡。1060110

(中央社)