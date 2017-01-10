雲林棄死雞確診禽流感 重罰撲殺消毒
雲林縣政府今天表示，台西與麥寮交界新虎尾溪畔丟棄死雞，檢驗確認禽流感H5N2陽性反應，重罰業者，全場撲殺並消毒。
雲林縣動植物防疫所指出，6日在台西與麥寮交界的新虎尾溪畔，發現被丟棄死雞上百隻，死禽送化製廠處理，現場消毒，循線查獲馬姓業者，並採樣死禽及禽場雞隻送驗。
防疫所指出，化驗結果9日下午出爐，雙雙確定高病原性禽流感H5N2抗原陽性反應，今天撲殺全場剩餘雞隻，全場內外消毒，丟棄點與禽場半徑1公里範圍禽場全面監測。
防疫所指出，馬姓業者未主動通報，並將死禽運出丟棄，撲殺家禽及物件不予補助，除先前以廢棄物清理法移送法辦，並以違反動物傳染病防治條例，得重罰最高新台幣100萬元。
雲林縣從去年12月下旬至今不到半個月，連爆4場禽流感，防疫所表示，禽場在莿桐、斗南、麥寮、台西等地，無地緣關係，無大流行跡象，也無養鵝場傳疫情，已啟動禽流感防疫機制並二級應變開設，加強防範。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。