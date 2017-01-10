雲林棄死雞確診禽流感 重罰撲殺消毒

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雲林縣政府今天表示，台西與麥寮交界新虎尾溪畔丟棄死雞，檢驗確認禽流感H5N2陽性反應，重罰業者，全場撲殺並消毒。

雲林縣動植物防疫所指出，6日在台西與麥寮交界的新虎尾溪畔，發現被丟棄死雞上百隻，死禽送化製廠處理，現場消毒，循線查獲馬姓業者，並採樣死禽及禽場雞隻送驗。

防疫所指出，化驗結果9日下午出爐，雙雙確定高病原性禽流感H5N2抗原陽性反應，今天撲殺全場剩餘雞隻，全場內外消毒，丟棄點與禽場半徑1公里範圍禽場全面監測。

防疫所指出，馬姓業者未主動通報，並將死禽運出丟棄，撲殺家禽及物件不予補助，除先前以廢棄物清理法移送法辦，並以違反動物傳染病防治條例，得重罰最高新台幣100萬元。

雲林縣從去年12月下旬至今不到半個月，連爆4場禽流感，防疫所表示，禽場在莿桐、斗南、麥寮、台西等地，無地緣關係，無大流行跡象，也無養鵝場傳疫情，已啟動禽流感防疫機制並二級應變開設，加強防範。1060110

(中央社)